A- A+

HOMENAGEM Aos 61 anos, cantora Cristina Amaral se torna cidadã do Recife Artista nasceu no Sertão de Pernambuco e desde criança se dedica à música

Nascida na cidade de Sertânia, no Sertão de Pernambuco, a cantora e compositora Cristina Amaral se torna cidadã do Recife na tarde desta sexta-feira (27), aos 61 anos. A entrega do novo título da artista, que aposta nos ritmos de forró, frevo e Música Popular Brasileira (MPB), acontece no Plenário da Câmara Municipal do Recife, a pedido da vereadora Ana Lúcia (Republicanos).

Cristina Amaral tem ligação com a música desde a época da infância. Ela começou a se apresentar como cantora em um grupo jovem da igreja católica que fazia parte.

Depois, passou a integrar a Orquestra Marajoara e, em seguida, o Grupo Os Tropicais.

No ano de 1990, se lançou ao desafio de cantar individualmente. E a confirmação de estar seguindo a direção certa aconteceu meses depois, quando foi vencedora do Festival Recifrevo.

Cristina Amaral se torna cidadã recifense nesta sexta-feira (27) | Foto: Paullo Allmeida/Folha de Pernambuco

À Folha, Cristina rememora sua trajetória profissional, que completa quatro décadas no próximo ano.

“Você chega aqui ‘de mala e cuia’ e não imagina o que vai acontecer. É um sonho se realizando. Quando falo, me emociono. Estou lisonjeada e feliz. Sou a matuta que vem do interior para a cidade grande e está recebendo esse título. Chegou no momento certo”, afirma, bastante emocionada.

Para a autora do requerimento, aprovado de forma unânime na Câmara Municipal do Recife (39 votos), a homenagem acontece de forma tardia e vem representada por características femininas.

“Ela já deveria ter recebido, por toda a contribuição. Qual a mulher que não cresceu na adolescência chamegando o forró que ela trazia? Ela dialoga com nós, mulheres, para que sejamos nós por nós. Cristina é o símbolo da mulher sertaneja que se destaca com sua voz e seu talento”, afirma a vereadora.

Vereadora Ana Lúcia (esq.) ao lado da cantora e compositora Cristina Amaral (dir.), na Câmara Municipal do Recife |Foto: Paullo Allmeida/Folha de Pernambuco

Neste ano, a política foi autora de 861 requerimentos, três Projetos de Resolução, 15 Projetos de Lei Ordinária e quatro Projetos de Decreto Legislativo.

Veja também

Honduras Relatora da ONU denuncia assassinatos e ameaças aos defensores da DH em Honduras