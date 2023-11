Aos 65 anos, "vovó maromba" compartilha rotina de treino nas redes sociais

A- A+

Stephanie, uma idosa de 65 anos, se autodenomina com uma “forte senhora” nas redes sociais, onde compartilha sua rotina de treinos que mantém para “não depender de outras pessoas”. Ela afirma que “vida assistida não é sua praia”, em publicações que acumulam mais de oito milhões de visualizações.

“Aos 65 anos, minha escolha é simples. Agora, treino força regularmente, porque isso (depender de cadeiras de rodas) não é uma opção. E porque a independência e a mobilidade são fundamentais, o sedentarismo não é um estilo de vida”, ela diz na publicação mais assistida em sua conta no TikTok.

Stephanie se exercita cinco vezes por semana, com diferentes grupos musculares a cada dia. Além do treino, ela come 1g de proteína por quilo de peso corporal, e insiste que “nunca é tarde para começar a treinar”, pois ela própria começou a levantar pesos aos 31 anos.

“A cada ano que passa é muito importante começar e continuar a construir massa muscular”, diz a idosa em um de seus vídeos, sob o domínio “@seniorstrong”. Ela começou a levantar pesos mais pesados quando chegou aos 60 anos.

Nos comentários das publicações, as pessoas ficam maravilhadas com a força e a mobilidade de Stephanie, que inspirou muitas outras pessoas a tentarem. “Você é incrível! Comecei o treinamento com pesos aos 52 anos e posso ver uma ligeira melhora. Obrigado por ser uma inspiração!”, escreveu uma seguidora.

Outro acrescentou: “Faço 55 anos amanhã e estou procurando essa motivação de novo. Acho que você acabou de me dar!”. Um terceiro ainda escreveu: “Você é uma grande inspiração! Tenho 59 anos e estou trabalhando muito para entrar em forma, definitivamente não é fácil”.

