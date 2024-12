A- A+

Albatroz Aos 74 anos, ave mais longeva do mundo volta a pôr um ovo A espécie é conhecida por ser monogâmica.

Ter um filho pode ser árduo, mesmo para os mais jovens e ativos. Por este motivo, todos os olhos no Havaí se voltam para uma albatroz idosa, prestes a ser mãe aos 74 anos - um recorde.

Wisdom, uma albatroz-de-laysan, é uma entre os milhões destas enormes aves marinhas que todos os anos voltam para nidificar no atol Midway, perto do Havaí.

Especialistas em vida silvestre dizem que a ave idosa repetiu o processo durante décadas com o mesmo companheiro e pôs mais de 50 ovos. A espécie é conhecida por ser monogâmica.

Mas há anos seu companheiro não é avistado, e por isso Wisdom se permitiu paquerar outros machos. Na visita deste ano, Wisdom pôs um ovo que seu novo companheiro a está ajudando a chocar.

"Estamos otimistas de que o ovo irá eclodir", disse Jonathan Plissner, biólogo supervisor no Refúgio Nacional de Vida Silvestre do Atol Midway.

Fotos e vídeos do Serviço de Pesca e Vida Silvestre dos Estados Unidos mostram os futuros pais interagindo perto do ovo antes de o macho se sentar sobre ele.

A história de Wisdom remonta a 1956, quando ela pôs seu primeiro ovo e foi identificada e etiquetada. Na ocasião, ela tinha cinco anos, idade com que os albatrozes-de-laysan atingem a maturidade sexual.

Estes cálculos indicam que no fim do mês Wisdom terá pelo menos 74 anos, e poderá viver muitos mais, o que fará dela a ave silvestre mais longeva de que se tem registro no mundo.

A envergadura dos albatrozes-de-laysan pode chegar a 2,03 metro. Estas aves são capazes de viajar mais de 1.500 quilômetros para buscar alimento.

A expectativa de vida média das aves varia segundo a espécie. Os pássaros pequenos podem viver apenas dois ou três anos, enquanto as aves marinhas - como os albatrozes e os pinguins - chegam a viver 40 ou 50 anos.

A família dos papagaios é a única entre as aves capaz de viver mais que os seres humanos. Tem-se conhecimento de uma cacatua que viveu mais de cem anos, por exemplo.

Há mais de uma dúzia de espécies de albatroz no hemisfério sul e no Pacífico norte.

