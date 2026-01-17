A- A+

RECORDE Aos 87 anos, americano entra para o Guinness como o kitesurfista mais velho do mundo Rick Brackins, bisavô da Flórida, começou no esporte aos 70 e virou símbolo de longevidade ativa ao desafiar as ondas por mais de 17 anos

Rick Brackins, de 87 anos, foi reconhecido oficialmente pelo Guinness World Records, nesta semana, como o homem mais velho a praticar kitesurf.

Bisavô e morador de Tampa, na Flórida, ele ganhou projeção internacional após a divulgação de imagens em que aparece velejando sobre as ondas, em uma idade em que a maioria das pessoas já abandonou atividades físicas intensas.

Segundo o Guinness World Records, Brackins descobriu o kitesurf em 2006, durante uma viagem a Cabarete, na República Dominicana.

Após observar outros praticantes na praia, decidiu experimentar o esporte. À época, tinha 70 anos. Desde então, fez do mar sua principal “academia”, mantendo a prática de forma regular por mais de 17 anos como estratégia para preservar a saúde e a disposição.

A história da família Brackins também chamou a atenção do livro dos recordes. Rick foi fotografado praticando kitesurf ao lado do filho, Kenneth, e da neta, Kinley.

De acordo com o Guinness, não há registros anteriores de três gerações da mesma família praticando simultaneamente o esporte na água.

O impacto vai além do feito individual. Em declaração ao veículo responsável pela certificação do recorde, Kenneth Brackins afirmou que o pai costuma surpreender quem o vê em ação. A presença de Rick no mar, segundo relatos de visitantes, tem servido de incentivo para que outras pessoas repensem limites impostos pela idade e considerem iniciar no esporte.

Além do kitesurf, Rick Brackins também pratica mergulho e pesca submarina. Ele convive atualmente com três filhos, quatro netos e quatro bisnetos, mantendo a relação com o esporte como um legado familiar.

Ainda segundo o Guinness World Records, Brackins supera em cerca de dez anos a kitesurfista mais velha já registrada, a americana Susan Frieder, que praticou a modalidade aos 77 anos e 188 dias.

No masculino, o recorde geral mais longevo citado pelo livro é do japonês Seiichi Sano, que chegou a praticar kitesurf aos 88 anos e 288 dias.

O kitesurf é um esporte aquático que combina elementos do surfe, do wakeboard e do parapente. O praticante utiliza uma prancha presa aos pés e é impulsionado por uma pipa (kite) controlada por cabos, que aproveita a força do vento para deslizar sobre a água e realizar manobras.

A modalidade é praticada no mar, em lagoas ou represas, exige equilíbrio, coordenação e leitura das condições de vento, e ganhou popularidade nas últimas décadas por unir velocidade, técnica e contato direto com a natureza.

