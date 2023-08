Aos 94 anos, estudante de Petrolina supera recorde de aluna mais idosa do mundo

A- A+

A turma do 3º módulo do Centro de Educação de Jovens e Adultos João Barracão, em Petrolina, no Sertão de Pernambuco, tem uma estudante que está quebrando recordes e inspirando a todos com sua determinação. Aos 94 anos de idade, Maria Edelzuita de Souza, a Dona Edelzuita, pode ser considerada a aluna da educação básica mais idosa do mundo, superando em uma década o recorde anterior registrado pelo queniano Kimani Maruge Ng'ang'a, que entrou para o Guinness Book aos 84 anos.

A incrível jornada de Dona Edelzuita começou em 2022, quando, aos 93 anos, ela decidiu realizar o sonho de aprender a ler e escrever, algo que lhe foi negado durante a infância.

Naquela época, seu pai, um lavrador, não permitia que meninas frequentassem a escola, temendo que a alfabetização lhes desse a habilidade de escrever "cartas para os namorados".

No entanto, sua mãe, uma dona de casa letrada, ensinou-lhe as letras, as sílabas e como juntá-las para formar pequenas palavras. Por muitos anos, essa foi toda a educação formal que ela recebeu.

Dona Edelzuita, reconhecendo o poder transformador da educação, priorizou os estudos dos nove filhos que teve com seu marido, José Rufino. Todos eles concluíram o 2º grau, atual Ensino Médio, e seguiram suas vocações profissionais. Foi somente após perder o companheiro, com quem compartilhou 60 anos de sua vida, que ela decidiu resgatar seu sonho de infância e se matriculou na escola.

"Estudem, no estudo é que se aprende tudo. Na escola se aprende o que é bom. Eu queria ser uma menina de novo para começar agora e terminar só na faculdade", diz a estudante, que agora sonha em escrever um livro para compartilhar sua inspiradora história de determinação e superação.

