Aos 94 anos, Lea Lucas é exemplo de foliã: "Minha fantasia é Alegria de Viver"

Foliã de muitos carnavais, Lea Lucas, figura conhecida dos bailes mais tradicionais do Recife, não poderia faltar a esta icônica volta do Galo da Madrugada, neste Sábado de Zé Pereira (18), depois de dois anos sem Carnaval.



Aos 94 anos, Lea se define como cantora, bailarina e top model. E poderia acrescentar mais uma função no currículo: festeira de mão cheia.



Em entrevista à Folha de Pernambuco, ela destacou: “Eu amo a vida e as pessoas. Graças a Deus”. E acrescentou que a idade é só um detalhe que ela tira de letra: “Eu tenho espírito jovem”, disse a foliã.

