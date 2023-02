Apac afirma que chuvas devem continuar na Região Metropolitana, Zona da Mata e Agreste de Pernambuco

A- A+

A Agência Pernambucana de Águas e Clima (Apac) afirmou que as chuvas que assolaram a capital pernambucana nesta quinta-feira (9) devem continuar durante a madrugada. Recife registrou valores acima de 50 milímetros durante todo o dia, e a previsão da agência é que a água continue a cair até o início da manhã da sexta-feira (10), mas com menor intensidade.

Em vídeo, a meteorologista da Apac Aparecida Fernandes explicou que as chuvas foram causadas pelo transporte de umidade do oceano para o continente. Ao chegar ao Recife, as nuvens se transformaram em Cumulonimbus, trazendo trovões, relâmpagos e uma maior descarga de água.

"A Apac vem divulgando, desde o resultado da reunião climática, a possibilidade de ocorrerem chuvas intensas porque o oceano está com a temperatura acima do normal. Essas temperaturas favorecem uma maior evaporação e também uma intensificação dos sistemas meteorológicos que se aproximam da costa", disse a meteorologista

Segundo a Apac, a previsão para esta noite ainda é de chuvas, mas a intensidade vai diminuir. A previsão é de chuvas fracas na Região Metropolitana do Recife e na Zona da Mata e de fraca a moderada no Agreste.

