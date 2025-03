Apac emite alerta amarelo de chuva para RMR e Mata Norte; aviso vale até este sábado (15)

A- A+

A Agência Pernambucana de Águas e Clima (Apac) emitiu, no final da manhã desta sexta-feira (14), alerta amarelo de chuvas para a Região Metropolitana do Recife (RMR) e a Zona da Mata Norte de Pernambuco.

O aviso meteorológico indica a possibilidade de chuvas com intensidade moderada e pontualmente forte nesta sexta-feira e ao longo da manhã deste sábado (15).

Segundo a Apac, o posicionamento da Zona de Convergência Intertropical (Zcit) favorece a ocorrência de pancadas de chuvas significativas em parte do Nordeste, incluindo Pernambuco.

"As regiões com maiores influências deverão ser a Mata Norte e a Região Metropolitana do Recife, porém esperam-se chuvas localizadas em todo o Litoral, com valores entre fraco a moderado. O Agreste também deve ter chuva, de forma isolada", afirmou a Apac.

A Zcit é uma faixa próxima à Linha do Equador onde os ventos alísios dos hemisférios Norte e Sul se encontram, o que força o ar quente a subir e gerar uma convecção, processo que resulta na formação de nuvens densas e precipitações frequentes.

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) também emitiu alerta amarelo de chuvas para as regiões. Segundo o órgão, os volumes de chuva podem variar entre 20 e 30 mm/h ou até 50 mm/dia.

Esse alerta também vale para áreas do Pará, Maranhão, Piauí, Ceará e Rio Grande do Norte e da Paraíba, além de Pernambuco.

#Atenção: Previsão de chuvas intensas até amanhã (15), em áreas do PA, MA, PI, CE, RN, PB, PE. O volume total de chuva pode chegar a 50 milímetros (mm) em 24h, com ventos de até 60 km/h. pic.twitter.com/7I1A9JqcBf INMET (@inmet_) March 14, 2025

A Defesa Civil do Recife reforça que mantém um plantão permanente, podendo ser acionada pelo telefone 0800 081 3400. A ligação é gratuita e o atendimento, 24h.

"A orientação é que, em caso de necessidade, moradores de locais de risco procurem abrigos seguros e acionem o órgão", afirmou.

Veja também