Alerta da Apac: RMR e Mata Sul de Pernambuco devem ter chuva moderada até sexta-feira (5)
Agência diz que chuva deve ser causada pela ocorrência do fenômeno meteorológico canal de umidade
A Agência Pernambucana de Águas e Clima (Apac) emitiu alerta de chuva para a Região Metropolitana do Recife (RMR) e a Mata Sul do estado.
Segundo a agência, as regiões devem registrar pancadas de chuva moderadas a partir da noite desta quinta-feira (4) e também ao longo da sexta-feira (5).
Na sexta, detalha a Apac, as pancadas são esperadas principalmente na Mata Sul. Há ainda previsão de chuva no Agreste e na Mata Norte, mas com intensidade de fraca a moderada.
Segundo a Apac, a chuva é causada pela atuação de um fenômeno meteorológico conhecido como canal de umidade, que favorece a formação de nuvens e chuvas intensas e persistentes.
O aviso de chuva é de nível amarelo, o mais baixo da escala da Apac, que indica a previsão de até 50 milímetros de chuva em 24 horas.
Na noite da última terça-feira (2), a Apac registrou rajadas de vento forte no Recife e em Olinda. Na capital pernambucana, o vendaval alcançou 52 km/h, na estação de medição que fica no Aeroporto do Recife. Em Olinda, a ventania chegou a 42 km/h, na estação Espaço Ciência.
De acordo com a agência, os ventos têm uma forte relação com as temperaturas. Em Pernambuco, quanto maiores os valores de temperatura, maior a intensidade do vento.
O período atual do ano, inclusive, é de elevação das temperaturas, que prossegue até março, segundo a média climatológica.
Inmet também emite alerta
O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) também emitiu alerta de chuva de nível amarelo nesta quinta-feira. Segundo o instituto, são esperadas chuvas de 20 a 30 mm/h em toda a faixa litorânea de Pernambuco até 10h de sexta-feira.