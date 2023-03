Apac alerta para chuvas moderadas no Sertão de Pernambuco; veja onde mais choveu

A- A+

A Agência Pernambucana de Águas e Clima (Apac) emitiu um alerta de chuvas moderadas e até pontualmente fortes para o Sertão de Pernambuco. O aviso, de cor amarela, estado de observação, é válido até 17h desta quarta-feira (15).

Segundo a agência, na Região Metropolitana do Recife são esperadas chuvas até moderadas.

Nebulosidades causadas pelo sistema Zona de Convergência Intertropical (ZCIT) tornam o tempo instável no Sertão, principalmente no extremo oeste.

Moradores devem ficar atentos a orientações da Defesa Civil em caso de emergências.

Em Ipubi, cidade do Sertão do Araripe, choveu 133,89 mm no registrado pela estação de Serrolândia, entre 7h de terça-feira e quarta-feira. Em Barreiros, na Mata Sul, o índice no mesmo período foi de 57,88 mm.

No Centro de Ipubi, a estação contabilizou 54,73 mm. Em São José do Belmonte, no Sertão Central, a chuva foi de 51,30 mm. E em Triunfo, no Sertão do Pajeú, o índice foi de 40,68 mm.

Veja onde mais choveu:

Ipubi (Serrolândia) - 133,89 mm

Barreiros - 57,88 mm

Ipubi (Centro) - 54,73 mm

São José do Belmonte - 51,30 mm

Triunfo - 40,68 mm

Tacaratu - 37,49 mm

Tuparetama - 37,13 mm

Custódia - 32,33 mm

Barreiros - 31,71 mm

Verdejante - 28,21 mm

