Qua, 04 de Novembro

Ouça a Rádio 96.7FM Assine
Logo Folha de Pernambuco comemorativa de 25 anos
Leia o Jornalquarta04/11/2026
Edição Impressa
Logo Folha de Pernambuco
TEMPO

Sertão de Pernambuco pode ter temperaturas acima de 39ºC e umidade abaixo de 12%, alerta Apac

Alerta abrange o Sertão e o Sertão do São Francisco, onde o calor intenso e o tempo seco devem persistir nos próximos dias

Reportar Erro
Petrolina, no Sertão pernambucano, é uma das cidades afetadasPetrolina, no Sertão pernambucano, é uma das cidades afetadas - Foto: Clima ao Vivo/Reprodução

A Agência Pernambucana de Águas e Clima (Apac) emitiu, nesta quarta-feira (4), um alerta de baixa umidade para o Sertão e o Sertão do São Francisco do estado.

A agência prevê temperaturas que podem passar dos 39°C e umidade relativa do ar abaixo de 12%, índice considerado extremamente baixo.

Leia também

• Ciclone e frente fria mudam o tempo no Brasil com chuva forte e queda de temperatura

• Festival Chama Violeta: shows, oficinas e intervenções ocupam comunidades rurais do Sertão do Pajeú

As condições climáticas devem persistir pelo menos até a próxima segunda-feira (9), “sem descartar a continuidade dessas condições”, segundo comunicado oficial da agência.

Uma massa de ar quente e seco que atua na região central do estado é apontada como responsável pela alteração climática.

Diante do cenário, a Apac recomenda que os moradores das regiões afetadas sigam as orientações da Secretaria Estadual de Saúde de Pernambuco (SES-PE):

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by APAC (@apac_oficial)

Reportar Erro

Veja também

Newsletter