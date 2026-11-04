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TEMPO Sertão de Pernambuco pode ter temperaturas acima de 39ºC e umidade abaixo de 12%, alerta Apac Alerta abrange o Sertão e o Sertão do São Francisco, onde o calor intenso e o tempo seco devem persistir nos próximos dias

A Agência Pernambucana de Águas e Clima (Apac) emitiu, nesta quarta-feira (4), um alerta de baixa umidade para o Sertão e o Sertão do São Francisco do estado.

A agência prevê temperaturas que podem passar dos 39°C e umidade relativa do ar abaixo de 12%, índice considerado extremamente baixo.

As condições climáticas devem persistir pelo menos até a próxima segunda-feira (9), “sem descartar a continuidade dessas condições”, segundo comunicado oficial da agência.

Uma massa de ar quente e seco que atua na região central do estado é apontada como responsável pela alteração climática.

Diante do cenário, a Apac recomenda que os moradores das regiões afetadas sigam as orientações da Secretaria Estadual de Saúde de Pernambuco (SES-PE):

Beber bastante água;

Umidificar os ambientes;

Evitar exercícios físicos entre 10h e 17h;

Evitar aglomerações em ambientes fechados.

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