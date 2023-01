A- A+

Previsão do tempo Apac alerta que chuvas podem se tornar intensas em regiões de Pernambuco, durante a madrugada Chuvas devem atingir a Região Metropolitana do Recife e Zona da Mata Norte

A Agência Pernambucana de Águas e Clima (Apac) emitiu, nesta quarta-feira (18), um alerta de chuvas de intensidade moderada na Região Metropolitana do Recife e Zona da Mata Norte.

Segundo o comunicado, instabilidades oriundas do oceano estão causando a continuidade das chuvas vistas durante a tarde, com possibilidade de intensificar a sua força durante a madrugada e nas primeiras horas da manhã desta quinta-feira (19). O volume de águas deve diminuir no período da tarde.

A Apac informa que Instabilidades oriundas do oceano estão causando chuvas de intensidade moderada na Região Metropolitana do Recife e Zona da Mata Norte, por este motivo emitimos um aviso meteorológico com previsão de continuidade dessas chuvas, com possibilidade de intensificar durante a madrugada e primeiras horas da manhã desta quinta-feira (19) e redução no período da tarde

O estado das chuvas foi classificado como de "observação". Os níveis de aviso estabelecidos pela Apac são classificados em Estado de Alerta (com riscos altos para a população), Estado de Atenção e, o mais brando, Estado de Observação.

Com o alerta, que indica a possibilidade de chuvas moderadas no Recife nas próximas 24 horas, moradores podem que estiverem em áreas de risco podem contatar a Defesa Civil em caso de necessidade. O órgão mantém um plantão permanente, podendo ser acionado pelo telefone 0800.081.3400. A ligação é gratuita e o atendimento 24h.

