Chuvas Apac emite alerta de risco de inundação dos rios Duas Unas, Sirinhaém e Ipojuca Para este sábado (16), a agência também divulgou a previsão do tempo para a Região Metropolitana e a Zona da Mata

A Agência Pernambucana de Águas e Clima (Apac) destacou, na manhã deste sábado (16), alertou para o risco de inundação rios da Região Metropolitana do Recife (RMR) e Zona da Mata de Pernambuco.



O rio Duas Unas, em Jaboatão dos Guararapes, atingiu a cota de alerta, e o município deve permanecer em estado de atenção devido ao risco de transbordamento.



O alerta vale também para os rios Sirinhaém. Com isso, a população dos municípios de Galameira, Rio Formoso e Sirinhaém, na Zona da Mata do estado, deve se atentar.



O Rio Ipojuca, nos municípios de Primavera e Escada, na Zona da Mata pernambucana, que já tinha tido alerta emitido na sexta, também recebeu o aviso. Desta vez, os municípios que receberam aviso de atenção foram os de Primavera e Escada.

Segundo a agência, o cenário hidrológico e meteorológico exige atenção redobrada. A combinação de rios em alerta e chuvas significativas pode elevar o risco para a população local.

A Defesa Civil orienta que a ocorrência simultânea de rios atingindo cotas de alerta e chuvas volumosas eleva o risco de eventos severos e sugere à população:

Acompanhar boletins regularmente

Evitar sair durante as pancadas fortes e não atravessar áreas alagadas

Manter atenção especial em regiões de risco (encostas, margens de rios)

Contactar serviços de emergência se necessário

Previsão de chuva

Para este sábado, a Apac também divulgou a previsão do tempo para a Região Metropolitana e a Zona da Mata. A tendência é de diminuição nas chuvas ao longo do dia.

Na RMR e na Mata Norte, a previsão é de céu parcialmente nublado, com chuva rápida e de intensidade moderada ao longo do dia.

Para a Mata Sul, a previsão é de céu parcialmente nublado, com chuva rápida e de intensidade fraca ao longo do dia.

Nas últimas 12 horas, o maior acumulado de chuvas foi registrado no município de Goiana, com 27,77 milímetros. Aparecem logo em seguida as cidades de Igarassu (27,77mm), Bonito (20,66mm), Ipojuca (19.69mm) e Paulista (19,35mm).

Pontos de alagamento

No Recife,a CTTU não registrou pontos de alagamentos na manhã deste sábado.



