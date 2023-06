Apac aponta risco de inundações em Goiana e Itambé, na Mata Norte; entenda

A- A+

A Agência Pernambucana de Águas e Clima (Apac) divulgou, no fim da tarde desta segunda (26), um aviso hidrológico sobre a situação do Rio Capibaribe Mirim.

Segundo a agência, o rio atingiu a "cota de alerta", e as cidades de Itambé e Goiana, ambas na Zona da Mata Norte, devem ficar "em atenção" devido aos riscos de inundações.

Em nota compartilhada nas redes sociais, a Apac afirmou que o órgão e a Defesa Civil de Pernambuco monitoram a situação e podem modificar o aviso a qualquer momento.

No início desta segunda (26), a Apac emitiu um aviso meteorológico com validade até a terça (27) sobre precipitações de intensidades moderadas na Mata Norte, Mata Sul e Região Metropolitana do Recife (RMR).

A Apac diz que as chuvas podem ser causadas por um "canal de umidade atuando no Oceano Atlântico".

O último boletim da Apac, atualizado às 10h desta segunda (26), diz que a tendência de precipitação para esta terça (27) é de chuvas moderadas na RMR, Mata Norte e Mata Sul.

No Agreste, há previsão de chuvas fracas ou moderadas.

Segundo a Defesa Civil de Pernambuco, nenhuma ocorrência foi registrada ao longo do dia.



