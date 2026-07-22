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Apac atualiza alerta para laranja; chuva moderada a forte é prevista para a RMR e Zona da Mata

O alerta tem validade ao longo da quinta-feira (23)

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A previsão é de chuva com intensidade moderada a forteA previsão é de chuva com intensidade moderada a forte - Foto: Arthur Mota/Folha de Pernambuco

A Agência Pernambucana de Águas e Clima (Apac) atualizou o aviso meteorológico para "Estado de Atenção", com alerta laranja para a Região Metropolitana do Recife (RMR) e Zona da Mata, na noite desta quarta-feira (22). 

A previsão é de continuidade de pancadas de chuva com intensidade moderada a forte ainda durante a noite desta quarta-feira (22) e ao longo da quinta-feira (23). 

Leia também

• Apac emite alerta amarelo de chuva com intensidade moderada na RMR e na Zona da Mata até quinta (23)

Anteriormente, durante a tarde, a agência havia publicado um alerta amarelo, com apenas "Estado de Observação" nas mesmas regiões. 

Segundo a agência, o canal de umidade que está provocando as chuvas intensificou a instabilidade no estado de Pernambuco. 

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