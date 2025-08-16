S�b, 16 de Agosto

Apac prevê chuva fraca a moderada na RMR e Zona da Mata Norte neste sábado (16)

Expectativa também é de diminuição das chuvas na Zona da Mata do estado

Chuvas no Recife devem diminuir, segundo a ApacChuvas no Recife devem diminuir, segundo a Apac - Foto: Davi de Queiroz/Folha de Pernambuco

A Agência Pernambucana de Águas e Climas (Apac) divulgou, na manhã deste sábado (16), a previsão do tempo para a Região Metropolitana do Recife (RMR) ao longo do dia.

Segundo a Apac, a previsão é de que tempo permaneça nublado ou parcialmente nublado, com pancadas de chuva de forma isolada, ao longo do dia, com intensidade fraca a moderada.

A previsão é a mesma para a Zona Mata Norte, que também registrou chuvas durante esta sexta (15) e começo do sábado.

Já para a Mata Sul, a previsão é de chuva rápida e de intensidade fraca ao longo do dia.

Alerta para os rios
Apesar da diminuição das chuvas, a Apac emitiu alerta no começo da manhã para os riscos de inundação dos rios Duas Unas, em Jaboatão; Sirinhaém, nos municípios de Galameira, Rio Formoso e Sirinhaém, na Zona da Mata pernambucana; e Ipojuca, nas cidades de Primavera e Escada, também na Zona da Mata.

