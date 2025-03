A- A+

A Região Metropolitana do Recife (RMR) e as Zonas da Mata Norte e Sul de Pernambuco devem ter chuvas de intensidade moderada entre esta quinta-feira (27) e a sexta-feira (28).

É o que indica alerta amarelo de chuvas de Agência Pernambucana de Águas e Clima (Apac) emitido na madrugada desta quinta-feira.

Segundo o aviso meteorológico da agência, a atuação de um Vórtice Ciclônico de Altos Níveis (Vcan) pode causar as chuvas moderadas.

O alerta é de estado de observação e indica que a chuva prevista ou observada tem intensidade moderada e menor probabilidade de causar impactos. A precipitação pode chegar a mais de 30 milímetros.

Painel de monitoramento das chuvas em tempo real da Apac indica que, nas 12 horas contadas até 6h desta quinta-feira, o local com maior índice de chuvas no Estado foi Camaragibe, na RMR, com 36,46 mm medidos na estação Jardim Primavera.

No Recife, a Apac contabilizou 31 mm na estação Barreira e 25,8 mm na estação Alto da Esperança.

Previsão climática

A Apac emitiu, na quarta-feira (26), a previsão climática para o segundo trimestre de 2025. Entre abril e junho, segundo a agência, o Estado deve ter chuvas de normais a abaixo da média, na RMR, Mata e Agreste. No Sertão, o prognóstico é de chuvas abaixo da média.

