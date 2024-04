Apac divulga aviso de chuvas moderadas; precipitação ocorre em todo litoral pernambucano

A- A+

A Agência Pernambucana de Águas e Clima (Apac) divulgou, ma manhã deste domingo (28), um aviso de chuvas de intensidade moderada. A precipitação deve ocorrer em todo o litoral pernambucano até a madrugada da segunda-feira (29).

Segundo a agência, linhas de instabilidade vindas do Oceano Atlântico são responsáveis pelas chuvas ao longo do dia. As chuvas mais intensas podem ocorrer principalmente na noite deste domingo e madrugada de segunda-feira.

Chuvas devem atingir municípios da Região Metropolitana do Recife (RMR), Zona da Mata Norte e Zona da Mata Sul.

A Defesa Civil do Recife divulgou um alerta para moradores de áreas de risco por conta do perigo de deslizamentos.

Veja também

Assédio Polícia prende homem que escondeu câmeras em banheiro público e gravou mais de 800 vítimas em NY