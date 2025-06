A- A+

Pernambuco Apac prevê chuvas com intensidade moderada a pontualmente forte nesta terça (17) na RMR e Mata Sul A previsão é válida para a Região Metropolitana do Recife e Zona da Mata Sul

A Agência Pernambucana de Águas e Clima (Apac) divulgou, na noite desta segunda-feira (16), previsão de Estado de Observação na Região Metropolitana do Recife (RMR) e Zona da Mata Sul.

Segundo a agência, as regiões devem receber chuvas com intensidade moderada e pontualmente forte a partir da madrugada desta terça-feira (17) - na Mata Sul, a qualquer hora do dia, e, na RMR, na madrugada, início da manhã e noite.

A população deve seguir orientações da Defesa Civil com relação às áreas de risco.

