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Extremos climáticos

Apac e Cemaden anunciam acordo de monitoramento e prevenção de desastres climáticos em Pernambuco

Cooperação prevê compartilhamento de dados em tempo real, ações de educação climática e comunicação de riscos

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Meteorologista da Apac Edvânia Santos explica fenômeno El NiñoMeteorologista da Apac Edvânia Santos explica fenômeno El Niño - Foto: Arthur Botelho/Folha de Pernambuco

A Agência Pernambucana de Águas e Clima (Apac) e o Centro Nacional de Monitoramento e Alertas de Desastres Naturais (Cemaden) firmaram um Acordo de Cooperação Técnica voltado ao acompanhamento meteorológico e hidrológico. 

A iniciativa tem como objetivo uma integração dos órgão na emissão de alertas de riscos de desastres, além de ações voltadas à educação ambiental e climática, à comunicação de riscos e à preparação da população para situações de desastres hidrológicos.

Os órgãos informaram ainda que a cooperação permitirá o compartilhamento de dados produzidos pelas redes de monitoramento das duas instituições, além do intercâmbio de procedimentos, metodologias e conhecimentos especializados. 

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As ações incluem atividades de educação ambiental e climática, com o objetivo de ampliar o diálogo com a sociedade sobre os fenômenos naturais, seus possíveis impactos e a importância da preparação.

A parceria terá vigência de cinco anos, com possibilidade de prorrogação. A execução ocorrerá em regime de cooperação mútua, sem transferência direta de recursos financeiros entre as instituições.

"Além do aprimoramento do monitoramento e avanços em metodologias associadas aos riscos hidrológicos, a continuidade da parceria entre as instituições inclui também ações associadas à educação para percepção de riscos de desastres. O Cemaden trabalha há mais de década com esta temática e a parceria focará em mobilizar diferentes coletivos para a construção de conhecimentos, reflexões e ações na prevenção de riscos de desastres, visando contribuir para cidadãos e cidades mais resilientes aos riscos de eventos extremos", afirmou a  diretora do Cemaden, Regina Alvalá.

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