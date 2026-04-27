A- A+

CHUVAS Apac e Inmet emitem alerta de chuva moderada a forte na RMR, Zona da Mata e Agreste de Pernambuco Os avisos são válidos por toda esta segunda (27) e terça-feira (28)

A Agência Pernambucana de Pernambuco (Apac) e o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiram alertas de chuvas moderadas para a Região Metropolitana do Recife (RMR), Agreste e Zonas da Mata Sul e Norte de Pernambuco. Os avisos são válidos por toda esta segunda (27) e terça-feira (28).

Segundo a agência, as precipitações devem ser causadas por "instabilidades geradas pela confluência dos ventos no oceano".

Com isso, a expectativa é de chuva entre 20 e 30 mm/h ou até 50 mm/dia, com ventos intensos variando entre 40 e 60 km/h. Há ainda um "baixo risco de corte de energia elétrica, queda de galhos de árvores, alagamentos e de descargas elétricas", de acordo com o Inmet.

O Inmet fornece, ainda, algumas orientações para a população em caso de transtornos com as chuvas. Confira abaixo:

Em caso de rajadas de vento: (não se abrigue debaixo de árvores, pois há leve risco de queda e descargas elétricas e não estacione veículos próximos a torres de transmissão e placas de propaganda).

Evite usar aparelhos eletrônicos ligados à tomada.

Obtenha mais informações junto à Defesa Civil (telefone 199) e ao Corpo de Bombeiros (telefone 193).

Alerta de chuvas é válido para RMR, Zona da Mata e Agreste. - Foto: Inmet/Reprodução

Onde mais choveu nas últimas 24h

De acordo com a última atualização da Apac, nas últimas 24h, o arquipélago de Fernando de Noronha foi onde mais choveu no estado. O acúmulo foi de 118,8 mm.

A lista segue com Gravatá (4,4 mm), Palmares (4,1 mm), Cabo de Santo Agostinho (3,5 mm) e Araçoiaba (3,4 mm). Os dados fazem parte do Painel de Monitoramento da Apac e foram acessados às 6h.

Veja também