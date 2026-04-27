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CHUVAS

Apac e Inmet emitem alerta de chuva moderada a forte na RMR, Zona da Mata e Agreste de Pernambuco

Os avisos são válidos por toda esta segunda (27) e terça-feira (28)

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Alerta de chuvas é válido para RMR, Zona da Mata e AgresteAlerta de chuvas é válido para RMR, Zona da Mata e Agreste - Foto: Melissa Fernandes/Folha de Pernambuco

A Agência Pernambucana de Pernambuco (Apac) e o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiram alertas de chuvas moderadas para a Região Metropolitana do Recife (RMR), Agreste e Zonas da Mata Sul e Norte de Pernambuco. Os avisos são válidos por toda esta segunda (27) e terça-feira (28).

Segundo a agência, as precipitações devem ser causadas por "instabilidades geradas pela confluência dos ventos no oceano".

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Com isso, a expectativa é de chuva entre 20 e 30 mm/h ou até 50 mm/dia, com ventos intensos variando entre 40 e 60 km/h. Há ainda um "baixo risco de corte de energia elétrica, queda de galhos de árvores, alagamentos e de descargas elétricas", de acordo com o Inmet.

O Inmet fornece, ainda, algumas orientações para a população em caso de transtornos com as chuvas. Confira abaixo:

Alerta de chuvas do InmetAlerta de chuvas é válido para RMR, Zona da Mata e Agreste. - Foto: Inmet/Reprodução

Onde mais choveu nas últimas 24h
De acordo com a última atualização da Apac, nas últimas 24h, o arquipélago de Fernando de Noronha foi onde mais choveu no estado. O acúmulo foi de 118,8 mm.

A lista segue com Gravatá (4,4 mm), Palmares (4,1 mm), Cabo de Santo Agostinho (3,5 mm) e Araçoiaba (3,4 mm). Os dados fazem parte do Painel de Monitoramento da Apac e foram acessados às 6h.

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