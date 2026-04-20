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CHUVAS

Apac e Inmet publicam alertas e chuvas podem atingir todas regiões de Pernambuco nesta segunda (20)

Agência emitiu aviso de precipitações moderadas, enquanto o instituto alerta para "Perigo Potencial"

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Dia nublado no RecifeDia nublado no Recife - Foto: Matheus Ribeiro / Folha de Pernambuco

A Agência Pernambucana de Águas e Clima (Apac) e o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiram alertas de chuva para regiões de Pernambuco nesta segunda-feira (20). 

A agência publicou um alerta amarelo de chuvas moderadas para a Região Metropolitana do Recife (RMR), Mata Sul e Mata Norte do estado. O aviso, publicado no domingo (19), é válido ao longo de toda esta segunda.

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A Apac emitiu ainda um alerta laranja de chuva com intensidade moderada a forte em Fernando de Noronha, arquipélago do estado de Pernambuco. O aviso também é válido para esta segunda.

"A Zona de Convergência Intertropical (ZCIT) deve continuar favorecendo pancadas de chuva moderada a forte em Fernando de Noronha. Ainda, durante a noite de domingo (19/04) e segunda-feira (20/04), um Distúrbio Ondulatório de Leste (DOL) irá ocasionar pancadas de chuva moderada nas regiões litorâneas de Pernambuco", explicou a Apac na publicação dos avisos.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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Alerta do Inmet
Já o Inmet emitiu um alerta amarelo de "Perigo Potencial" de chuvas para todas as regiões de Pernambuco, válido até às 23h59 desta segunda.

Com isso, a expectativa do instituto para a RMR, Agreste, Zona da Mata, Sertão de Pernambuco e de São Francisco é de precipitação entre 20 e 30 mm/h ou até 50 mm/dia. 

Podem ser registrados ventos intensos, de 40 a 60 km/h, com baixo risco de corte de energia elétrica, queda de galhos de árvores, alagamentos e de descargas elétricas.

Alerta do Inmet para todas as regiões de PernambucoAlerta do Inmet para todas as regiões de Pernambuco. - Foto: Inmet/Reprodução

O Inmet fornece, ainda, orientações para a população em caso de impacto pelas chuvas. Confira abaixo:

Maiores acumulados de chuvas
Apesar dos alertas, é importante ressaltar, no entanto, que o maior volume registrado nas últimas 24 horas foi de apenas 26,2 mm em São José da Coroa Grande, no Litoral Sul. 

A lista segue com Tamandaré (25,42 mm), Ilha de Itamaracá (22,2 mm), Rio Formoso (21,6 mm) e Goiana (19,2 mm). Os dados são do painel de monitoramento da própria Apac, e foram acessados às 7h02 desta segunda.

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