Chuvas em Pernambuco Apac eleva alerta e indica chuvas de moderadas a fortes na Região Metropolitana do Recife e Mata Sul Segundo a Apac, um sistema meteorológico proveniente do Oceano Atlântico está atuando neste momento na Mata Sul e nos municípios do Cabo de Santo Agostinho e Ipojuca, na RMR