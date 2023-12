A- A+

CHUVAS EM PERNAMBUCO Apac eleva alerta para nível laranja, e Pernambuco deve ter chuvas de moderadas a fortes até quinta Aviso da agência vale para todas as regiões do Estado

A Agência Pernambucana de Águas e Clima (Apac) elevou, nesta quarta-feira (20), o nível de alerta de chuvas para todas as regiões do Estado. O novo aviso é de nível laranja — o segundo em uma escala que começa no amarelo e termina no vermelho — e vale, ao menos, até 18h de quinta-feira (21).

Segundo a agência, são esperadas chuvas de moderadas as fortes na Região Metropolitana do Recife, Mata Norte, Mata Sul, Agreste, Sertão de Pernambuco e Sertão do São Francisco.

A previsão da Apac indica pancadas de chuvas em todas as regiões do Estado devido à atuação conjunta do Vórtice Ciclônico de Altos Níveis (VCAN) e de um pulso da Zona de Convergência Intertropical (Zcit).

A agência reforça que as maiores concentrações de precipitação devem ser a partir da tarde no Sertão e no Agreste e a partir da noite na Região Metropolitana do Recife e Zona da Mata.

"Acompanhe as atualizações da previsão, pois o sistema VCAN é muito dinâmico e desloca rapidamente", acrescentou a Apac. O alerta anterior, de nível amarelo, era válido até esta quarta-feira (20) e foi estendido e ampliado pela agência. Na terça-feira (19), diversos pontos da Região Metropolitana registraram alagamentos.

Em alertas de nível laranja, explica a Apac, há potencial de médio a alto de chuvas moderadas a fortes. As chuvas podem ser de mais de 50 mm no período.

O monitoramento em tempo real da Apac indica que a cidade de Lagoa do Ouro, no Agreste, registrou o maior acúmulo de chuva no Estado nas 24 horas contabilizadas até 11h40 desta quarta-feira, com 59,12 mm.

Em Palmeirina, também no Agreste, o índice ficou em 52,97 mm. Já Timbaúba, na Mata Norte, o acumulado anotado pela Apac foi de 36,93 mm.

