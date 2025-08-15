A- A+

CHUVAS EM PERNAMBUCO Apac eleva nível de alerta de chuvas na RMR e Mata Norte; Recife entra em estágio de mobilização Atuação do sistema meteorológico conhecido como Cavado continua favorecendo a ocorrência de pancadas de chuva

Por causa da continuidade da ocorrência de chuvas nesta sexta-feira (15) e a previsão de mais pancadas com intensidade de moderada a forte ao longo do dia, a Agência Pernambucana de Águas e Clima (Apac) renovou alerta e elevou o nível do aviso para a Região Metropolitana do Recife e Mata Norte do estado.

O novo alerta é de nível laranja, considerado o intermediário pela agência. O aviso vale até 23h46 desta sexta-feira.

Segundo a Apac, a atuação do sistema meteorológico conhecido como Cavado continua favorecendo a ocorrência de pancadas de chuva moderada a forte nas regiões.

Os acumulados deverão ficar acima dos 50 milímetros, segundo a agência. Na Mata Sul, as pancadas deverão ser entre moderadas e pontualmente fortes.

Nas seis horas contabilizadas até 7h desta sexta-feira, o maior acumulado de chuvas registrado no estado foi em Goiana, na Mata Norte, com 43,86 mm. Na sequência, aparecem Paulista (32,24 mm), Olinda (28,88 mm), Itamaracá (25,75 mm) e São Lourenço da Mata (25,16 mm).

No Recife, o maior acumulado foi contabilizado na estação Alto Santa Terezinha, na Zona Norte, com 24 mm. A capital pernambucana entrou em estágio de mobilização às 6h, segundo o Centro de Operações do Recife (COP).

"Devido às chuvas registradas e previsão para as próximas horas, nossas equipes estão de prontidão. No momento não há impacto significativo na rotina da cidade, mas seguimos monitorando", afirmou a prefeitura.

