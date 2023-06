Chuvas: Apac eleva nível para estado de atenção na RMR e Zonas da Mata Sul e Norte

A- A+

A Agência Pernambucana de Águas e Clima (Apac) elevou, no fim da noite desta segunda-feira (26) de chuvas quase que constantes, o nível de aviso da previsão. Do nível amarelo, de observação, decretado pela manhã, o aviso agora foi laranja, de atenção, para a Região Metropolitana do Recife (RMR) e das Zonas da Mata Sul e Norte do Estado.



De acordo com a agência, a previsão é de chuvas moderadas a fortes, a contar das 23h26 desta segunda até as 23h26 da terça-feira (27), com intensidade que pode ser maior que 50 mm.



No aviso, publicado por volta das 23h30 nas redes sociais, a Apac explicou que subiu o estado para o de atenção "devido aos acumulados e a previsão mostrar continuidade de chuvas, durante todo o período noturno, se estendendo até o período da manhã da terça (27)".



Mais cedo, a Apac previu durante esta semana na RMR e na Zona da Mata.

Veja também

