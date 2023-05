Apac eleva para nível laranja alerta de chuvas para RMR e Mata Sul de Pernambuco

A- A+

A Agência Pernambucana de Águas e Clima (Apac) elevou para o nível laranja, segundo numa escala de três, o alerta de de chuvas para a Região Metropolitana do Recife e a Zona da Mata do Estado, nesta quarta-feira (24). Diversos pontos de alagamento são registrados.

De acordo com a agência, o monitoramento indica que os acumulados de chuva devem aumentar nas próximas horas para a intensidade moderada, com pontos fortes.

"O sistema deve atuar na Região Metropolitana do Recife principalmente pela manhã, e se deslocar para a Mata Sul", afirmou a Apac.

O primeiro alerta foi emitido pela Apac no final da tarde de terça-feira (23) - o aviso era de nível amarelo.

A Apac indica que o ponto da RMR onde mais choveu nas 24 horas contadas até 6h desta quarta-feira foi bairro o Pina, no Recife, com acumulado de 79,19 mm. Em Muribeca, em Jaboatão dos Guararapes, foi de 72,59 mm.

Pontos de alagamento

A Autarquia de Trânsito e Transporte Urbano do Recife (CTTU) divulgou, às 5h55, alguns pontos de alagamento na cidade. Confira a lista:

- Av. Dois Rios - Entrada do Sesi

- Av. Recife - Saída do Ibura e próx. à Rua João Cabral de Melo Neto

- Est dos Remédios - Em frente ao Mercado de Afogados e próx. à Est do Bongi

- Rua do Acre x Estrada dos Remédios

- Av. Gov. Agamenon Magalhães x Rua Dr. Bandeira Filho - Pista Local

- Av. Mal. Mascarenhas de Moraes - Vários pontos alagados

- Av. Eng. Antônio de Goes x Av. Conselheiro Aguiar - Pina

- Praça Gal. Carlos Pinto - Shopping Tacaruna

- Rua Pereira da Costa x Av. Domingos Ferreira - Clinical Center - Pina

Veja também

CHUVAS Chuvas: Recife entra em estágio de alerta máximo; prefeito orienta evitar deslocamentos