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Chuvas em Pernambuco Apac emite alerta amarelo de chuva com intensidade moderada na RMR e na Zona da Mata até quinta (23) A Apac recomenda que a população acompanhe as atualizações dos avisos e da previsão do tempo nos canais oficiais

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A Agência Pernambucana de Águas e Clima (Apac) emitiu nesta quarta (22) um alerta amarelo com intensidade moderada na Região Metropolitana do Recife (RMR) e na Zona da Mata de Pernambuco. O alerta é válido até às 16h da quinta-feira (23).

De acordo com a agência, a atuação de um canal de umidade está favorecendo a formação de pancadas de chuva nas duas regiões. Com isso, há previsão de acumulados moderados ao longo do período.

A Apac informou que segue monitorando as condições meteorológicas e recomenda que a população acompanhe as atualizações dos avisos e da previsão do tempo nos canais oficiais.

Recomendações

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) fornece algumas orientações para a população em caso de transtornos por conta das chuvas. Confira:

Em caso de rajadas de vento: (não se abrigue debaixo de árvores, pois há leve risco de queda e descargas elétricas e não estacione veículos próximos a torres de transmissão e placas de propaganda).

Evite usar aparelhos eletrônicos ligados à tomada.

Obtenha mais informações junto à Defesa Civil (telefone 199) e ao Corpo de Bombeiros (telefone 193).

Até o momento, o Inmet não emitiu nenhum alerta de chuvas para Pernambuco, apesar de prever muitas nuvens com pancadas de chuva isoladas ao longo desta quinta.

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