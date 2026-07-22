Apac emite alerta amarelo de chuva com intensidade moderada na RMR e na Zona da Mata até quinta (23)
A Apac recomenda que a população acompanhe as atualizações dos avisos e da previsão do tempo nos canais oficiais
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A Agência Pernambucana de Águas e Clima (Apac) emitiu nesta quarta (22) um alerta amarelo com intensidade moderada na Região Metropolitana do Recife (RMR) e na Zona da Mata de Pernambuco. O alerta é válido até às 16h da quinta-feira (23).
De acordo com a agência, a atuação de um canal de umidade está favorecendo a formação de pancadas de chuva nas duas regiões. Com isso, há previsão de acumulados moderados ao longo do período.
A Apac informou que segue monitorando as condições meteorológicas e recomenda que a população acompanhe as atualizações dos avisos e da previsão do tempo nos canais oficiais.
Recomendações
O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) fornece algumas orientações para a população em caso de transtornos por conta das chuvas. Confira:
- Em caso de rajadas de vento: (não se abrigue debaixo de árvores, pois há leve risco de queda e descargas elétricas e não estacione veículos próximos a torres de transmissão e placas de propaganda).
- Evite usar aparelhos eletrônicos ligados à tomada.
- Obtenha mais informações junto à Defesa Civil (telefone 199) e ao Corpo de Bombeiros (telefone 193).
Até o momento, o Inmet não emitiu nenhum alerta de chuvas para Pernambuco, apesar de prever muitas nuvens com pancadas de chuva isoladas ao longo desta quinta.