Qui, 25 de Junho

Ouça a Rádio 96.7FM Assine
Logo Folha de Pernambuco comemorativa de 25 anos
Leia o Jornalquinta25/06/2026
Edição Impressa
Logo Folha de Pernambuco
PREVISÃO DO TEMPO

Apac emite alerta amarelo de chuva moderada na RMR e na Zona da Mata até sexta-feira (26)

Segundo a agência, a atuação de um Distúrbio Ondulatório de Leste (DOL) está favorecendo a ocorrência de chuvas nessas regiões de Pernambuco

Reportar Erro
A previsão indica que as precipitações devem ganhar intensidade durante a madrugada de sexta-feira (26) e persistir ao longo do diaA previsão indica que as precipitações devem ganhar intensidade durante a madrugada de sexta-feira (26) e persistir ao longo do dia - Foto: Arthur Botelho/Folha de Pernambuco

A Agência Pernambucana de Águas e Clima (Apac) emitiu um alerta amarelo para chuvas de intensidade moderada para a Região Metropolitana do Recife (RMR) e as Zonas da Mata Norte e Sul.

O aviso é válido das 17h desta quinta-feira (25) até as 17h da sexta-feira (26)

De acordo com a Apac, a instabilidade é provocada pela atuação de um Distúrbio Ondulatório de Leste (DOL), sistema meteorológico que favorece a formação de nuvens carregadas e a ocorrência de chuvas em diversas regiões de Pernambuco.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Um post compartilhado por APAC (@apac_oficial)

A previsão indica que as precipitações devem ganhar intensidade durante a madrugada de sexta-feira (26) e persistir ao longo do dia.

Leia também

• Mural no bairro da Várzea faz contagem regressiva para Copa do Mundo Feminina 2027

• Recém-nascido é encontrado morto em canal na cidade de Goiana; Samu resgata corpo

• Olinda: CastraMóvel oferta mais de 1 mil vagas em castração gratuita de cães e gatos em Rio Doce

Outros alertas
O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) tem dois alertas amarelos para todas as regiões de Pernambuco na sexta (26) e sábado (27). A expectativa é de chuva de 20 e 30 mm/h ou até 50 mm/dia, com ventos intensos variando 40 e 60 km/h.

Orientações do Imnet
O Inmet fornece ainda algumas orientações para a população em caso de impacto pelas chuvas. Veja abaixo:

 

Reportar Erro

Veja também

Newsletter