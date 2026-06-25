A- A+

PREVISÃO DO TEMPO Apac emite alerta amarelo de chuva moderada na RMR e na Zona da Mata até sexta-feira (26) Segundo a agência, a atuação de um Distúrbio Ondulatório de Leste (DOL) está favorecendo a ocorrência de chuvas nessas regiões de Pernambuco

A Agência Pernambucana de Águas e Clima (Apac) emitiu um alerta amarelo para chuvas de intensidade moderada para a Região Metropolitana do Recife (RMR) e as Zonas da Mata Norte e Sul.

O aviso é válido das 17h desta quinta-feira (25) até as 17h da sexta-feira (26)

De acordo com a Apac, a instabilidade é provocada pela atuação de um Distúrbio Ondulatório de Leste (DOL), sistema meteorológico que favorece a formação de nuvens carregadas e a ocorrência de chuvas em diversas regiões de Pernambuco.

A previsão indica que as precipitações devem ganhar intensidade durante a madrugada de sexta-feira (26) e persistir ao longo do dia.

Outros alertas

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) tem dois alertas amarelos para todas as regiões de Pernambuco na sexta (26) e sábado (27). A expectativa é de chuva de 20 e 30 mm/h ou até 50 mm/dia, com ventos intensos variando 40 e 60 km/h.

Orientações do Imnet

O Inmet fornece ainda algumas orientações para a população em caso de impacto pelas chuvas. Veja abaixo:

Em caso de rajadas de vento: (não se abrigue debaixo de árvores, pois há risco de queda e descargas elétricas e não estacione veículos próximos a torres de transmissão e placas de propaganda)

Se possível, desligue aparelhos elétricos e quadro geral de energia.

Obtenha mais informações junto à Defesa Civil (telefone 199) e ao Corpo de Bombeiros (telefone 193).

Veja também