Apac emite alerta amarelo de chuva moderada para parte do Estado a partir da noite desta segunda (3)

Um aviso meteorológico de nível amarelo - que indica estado de observação - foi emitido no início da tarde desta segunda-feira (3) pela Apac (Agência Pernambucana de Águas e Clima).

O comunicado, que tem validade a partir da noite desta segunda, é direcionado para a Zona da Mata de Pernambuco e Região Metropolitana do Recife.

De acordo com a Apac, as regiões deverão ser atingidas por pancadas de chuva com intensidade moderada e possíveis trovoadas. A mudança no clima deverá ser causada pela associação de dois sistemas meteorológicos: o Vórtice Ciclônico de Altos Níveis e o Distúrbio Ondulatório de Leste.

Segundo a Agência, a previsão também se estende para a região Agreste de Pernambuco a partir da manhã da terça-feira (4).

Confira o alerta enviado para a Apac:

