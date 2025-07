Apac emite alerta amarelo de chuvas moderadas para a Mata Sul; Escada registra mais de 110 mm em 24h

A- A+

A Agência Pernambucana de Águas e Clima (Apac) emitiu um alerta amarelo de chuvas para a Zona da Mata Sul do estado.

O comunicado, publicado nesta quarta-feira (23), indica continuidade de chuvas com intensidade moderada.

As precipitações devem ocorrer principalmente nesta manhã e na madrugada e manhã de quinta-feira (24).

Segundo a Apac, o sistema meteorológico conhecido como cavado deixa o tempo instável do Agreste ao Litoral de Pernambuco, resultando em ocorrência de chuvas.

"Nas regiões Metropolitana do Recife e Mata Norte, a intensidade é de fraca a moderada, e no Agreste, fraca", detalhou a Agência.

De acordo com o painel de monitoramento de chuvas acumuladas da Apac, a cidade de Escada, na Mata Sul, registrou 110,61 milímetros de chuva nas últimas 24 horas.

As precipitações também foram intensas na cidade de Tamandaré, no Litoral Sul, que acumulou 72,48 mm no período. Os dados foram atualizados às 9h30 desta quarta (23).

