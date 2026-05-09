Apac emite alerta amarelo de chuvas para RMR e Mata Sul até a manhã do domingo (10)
De acordo com a agência, são esperadas precipitações moderadas nas regiões até as primeiras horas do domingo
A Região Metropolitana do Recife (RMR) e a Zona da Mata Sul de Pernambuco estão sob novo alerta de chuvas emitido pela Agência Pernambucana de Águas e Clima (Apac), neste sábado (9).
De acordo com a agência, que espera pancadas de chuva isoladas e moderadas na tarde e noite deste sábado, as precipitações podem se estender até as primeiras horas da manhã do domingo (10).
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"Instabilidades provocadas pela perturbação dos ventos alísios devem favorecer pancadas de chuva isoladas, com intensidade moderada", afirmou a Apac, em comunicado no qual estabeleceu a validade do alerta até 10h do domingo.
A tendência divulgada pela agência indica que as regiões podem ter chuvas de até 30 mm no domingo.
Em caso de emergências, a população deve seguir as orientações da Defesa Civil. A Apac também orienta seguir as atualizações da previsão e os avisos meteorológicos.