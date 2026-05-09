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CHUVAS EM PERNAMBUCO Apac emite alerta amarelo de chuvas para RMR e Mata Sul até a manhã do domingo (10) De acordo com a agência, são esperadas precipitações moderadas nas regiões até as primeiras horas do domingo

A Região Metropolitana do Recife (RMR) e a Zona da Mata Sul de Pernambuco estão sob novo alerta de chuvas emitido pela Agência Pernambucana de Águas e Clima (Apac), neste sábado (9).

De acordo com a agência, que espera pancadas de chuva isoladas e moderadas na tarde e noite deste sábado, as precipitações podem se estender até as primeiras horas da manhã do domingo (10).

"Instabilidades provocadas pela perturbação dos ventos alísios devem favorecer pancadas de chuva isoladas, com intensidade moderada", afirmou a Apac, em comunicado no qual estabeleceu a validade do alerta até 10h do domingo.

A tendência divulgada pela agência indica que as regiões podem ter chuvas de até 30 mm no domingo.

Em caso de emergências, a população deve seguir as orientações da Defesa Civil. A Apac também orienta seguir as atualizações da previsão e os avisos meteorológicos.

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