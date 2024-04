Apac emite alerta amarelo e prevê chuvas moderadas para RMR, Matas Sul e Norte e Fernando de Noronha

A- A+

A Agência Pernambucana de Águas e Clima (Apac) emitiu, nesta terça-feira (9), um alerta amarelo de "estado de observação", que indica previsão de chuvas moderadas para algumas regiões do Estado.

O comunicado, válido para todo o dia, aponta precipitações na Região Metropolitana do Recife, Zonas da Mata Norte e Sul de Pernambuco e também para Fernando de Noronha.

Segundo a Apac, instabilidades associadas à Zona de Convergência Intertropical (Zcit) favorecem a ocorrência de chuva moderada nesta terça.

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) também destaca chuvas intensas em uma grande parte do litoral nordestino. Além de Pernambuco, há previsão de chuvas intensas para toda faixa litorânea de Alagoas, Sergipe, Paraíba, Rio Grande do Norte e Bahia.

De acordo com o Inmet, o volume de chuvas esperado é de até 50 milímetros, com ventos de até 60 km/h, ao longo do dia. O aviso do Instituto é válido até as 10h da quarta-feira (10).

