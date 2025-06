Apac emite alerta amarelo para RMR e Matas Norte e Sul e prevê chuvas até manhã da terça (1º)

A- A+

A tarde e noite desta segunda-feira (30) deve ser de chuvas moderadas e pontualmente fortes na Região Metropolitana do Recife e Zonas da Mata Sul e Norte.

A previsão é da Agência Pernambucana de Águas e Clima (Apac), que emitiu um alerta amarelo de "estado de observação".

Segundo o comunicado, um Distúrbio Ondulatório de Leste está causando aumento da instabilidade e ocasionando pancadas de chuva.

Precipitações de intensidade moderada e pontualmente forte devem atingir, principalmente, na Zona da Mata Sul e Sul da Região Metropolitana do Recife.

"A previsão indica continuidade dessas chuvas até a terça-feira (1/7). No Agreste e em pontos do Sertão, também podem ocorrer pancadas de chuvas de intensidade fraca a moderada", destacou a Apac.

Inmet também emitiu alerta

Nesta segunda-feira (30), o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) também emitiu um alerta amarelo para parte de Pernambuco e mais três estados do Nordeste.

O comunicado de acumulado de chuva, de "perigo potencial", indica precipitações na Região Metropolitana do Recife, Zona da Mata e Agreste pernambucano.

Em outros estados, as áreas afetadas são Agreste e Mata paraibana, e parte do litoral de Alagoas e do Rio Grande do Norte.

O comunicado do Inmet destaca para possibilidade de chuvas de até 50 milímetros, além de baixo risco de alagamentos e pequenos deslizamentos.

