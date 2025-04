A- A+

CHUVAS Apac emite alerta amarelo para RMR, Zona da Mata e Fernando de Noronha; aviso vale até quarta (2) Comunicado indica continuidade das pancadas de chuva com intensidade moderada na noite desta terça (1º) e ao longo desta quarta (2)

A Região Metropolitana do Recife, Zonas da Mata Norte e Sul de Pernambuco e Fernando de Noronha devem ter chuvas de intensidade moderada a pontualmente forte na noite desta terça-feira (1º) e ao longo desta quarta-feira (2).

A Agência Pernambucana de Águas e Climas (Apac) explica que um canal de umidade deverá potencializar a chuva no litoral de Pernambuco. Já em Fernando de Noronha, a chuva é devido à Zona de Convergência Intertropical.

Nesta terça, a previsão foi de clima nublado a parcialmente nublado, com pancadas de chuva de forma isolada ao longo do dia com intensidade moderada.

A Defesa Civil do Recife informou que mantém um plantão permanente, podendo ser acionada pelo telefone 0800.0813400. A ligação é gratuita e o atendimento 24h. A orientação é que, em caso de necessidade, moradores de locais de risco procurem abrigos seguros e acionem o órgão.

