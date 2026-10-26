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Altas temperaturas

Apac emite alerta de baixa umidade do ar em regiões de Pernambuco; saiba quais

O comunicado da Agência Pernambucana de Águas e Climas (Apac) tem validade até a quarta-feira (28)

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Imagem de Serra Talhada, no Sertão de PernambucoImagem de Serra Talhada, no Sertão de Pernambuco - Foto: Clima Ao Vivo/Reprodução

A Agência Pernambucana de Águas e Climas (Apac) emitiu um alerta sobre regiões do estado que devem registrar baixos índices de umidade relativa do ar nos próximos dias.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Um post compartilhado por APAC (@apac_oficial)

Segundo a Apac, as áreas afetadas são: Agreste, Sertão Pernambucano e Sertão de São Francisco. 

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Os valores de umidade relativa do ar devem ficar abaixo de 20% no Agreste e abaixo de 15% no Sertão. 

O período de alerta teve início no último sábado (24) e segue até a próxima quarta-feira (28).

O alerta destaca as altas temperaturas para as regiões, que podem chegar a 40°C no Sertão e 38°C no Agreste.

Recomendações
A Apac reforçou instruções a ser seguidas em casos de umidade abaixo de 12%.

As pessoas precisam beber muita água, umidificar os ambientes e evitar exercícios físicos entre 10h e 17h. Além disso, também é recomendado evitar aglomerações em áreas fechadas.
 

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