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Altas temperaturas Apac emite alerta de baixa umidade do ar em regiões de Pernambuco; saiba quais O comunicado da Agência Pernambucana de Águas e Climas (Apac) tem validade até a quarta-feira (28)

A Agência Pernambucana de Águas e Climas (Apac) emitiu um alerta sobre regiões do estado que devem registrar baixos índices de umidade relativa do ar nos próximos dias.

Segundo a Apac, as áreas afetadas são: Agreste, Sertão Pernambucano e Sertão de São Francisco.

Os valores de umidade relativa do ar devem ficar abaixo de 20% no Agreste e abaixo de 15% no Sertão.

O período de alerta teve início no último sábado (24) e segue até a próxima quarta-feira (28).

O alerta destaca as altas temperaturas para as regiões, que podem chegar a 40°C no Sertão e 38°C no Agreste.

Recomendações

A Apac reforçou instruções a ser seguidas em casos de umidade abaixo de 12%.

As pessoas precisam beber muita água, umidificar os ambientes e evitar exercícios físicos entre 10h e 17h. Além disso, também é recomendado evitar aglomerações em áreas fechadas.



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