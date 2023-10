A- A+

CALOR Apac emite alerta de baixa umidade para Sertão; índices podem ficar abaixo dos 20% Esta semana, Petrolina bateu recorde de temperatura do ano: 38,5ºC

O Sertão de Pernambuco deve enfrentar baixa umidade até, pelo menos, a próxima segunda-feira (30). É o que diz alerta da Agência Pernambucana de Águas e Clima (Apac) emitido na quinta-feira (26).

De acordo com a agência, os índices podem ficar abaixo dos 20%, o que caracteriza estado de alerta.

Esta época do ano é a mais seca no Sertão do Estado e alertas como esse são costumeiramente emitidos.

Em Petrolina, por exemplo, nos últimos meses há predominância de uma massa de ar seco e temperaturas muito quentes. Na última quarta-feira (25), por exemplo, a temperatura chegou a 38,5ºC, a maior registrada em 2023 na cidade. A umidade pode alcançar a marca de 15%.

Com a previsão de chuvas abaixo da média nos próximos meses, a Defesa Civil de Petrolina faz um alerta para os riscos durante esse período seco. Segundo o coordenador adjunto do órgão, José Welton de Aquino, alguns cuidados devem ser redobrados para evitar complicações.

“Sabemos que já começou o período de estiagem, que é a época em que o tempo fica mais seco e mais quente, e é quando os focos de incêndio também aumentam. Por isso, precisamos tomar alguns cuidados com a nossa saúde, seguindo algumas precauções para manter o bem-estar”, relata José Welton.

Cuidados

A Apac elenca alguns pontos importantes de cuidados a serem tomados em períodos de baixa umidade:

- Umidificar o ambiente por meio de vaporizadores, toalhas molhadas, recipientes com água, etc;

- Sempre que possível permanecer em locais protegidos do sol, em áreas vegetadas;

- Consumir água à vontade;

- Suprimir exercícios físicos e trabalhos ao ar livre entre 10h e 16h;

- Evitar aglomerações em ambientes fechados;

- Usar soro fisiológicos para olhos e narinas.

