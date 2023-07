A- A+

Chuvas em Pernambuco Apac emite alerta de chuva de moderada a forte na RMR e Matas a partir da noite desta quinta (6) Precipitações ocorrem devido à confluência dos ventos em baixos níveis, que favorece a ocorrência de chuvas no litoral do Nordeste

A Agência Pernambucana de Águas e Clima (Apac) emitiu, na manhã desta quinta-feira (6), um aviso meteorológico laranja, de estado de atenção.

O comunicado prevê chuvas de moderadas a fortes a partir desta noite, se estendendo ao longo da sexta-feira (7), na Região Metropolitana do Recife e nas Zonas da Mata Norte e Sul.

As precipitações ocorrem devido à confluência dos ventos em baixos níveis, que favorece a ocorrência de chuvas no litoral do Nordeste, segundo informou a Apac.

Para o Agreste de Pernambuco, a previsão é de acumulados com menor intensidade.



Na manhã desta quinta, o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) também publicou um alerta laranja prevendo chuvas, desta sexta-feira (7) a domingo (9), para a Região Metropolitana do Recife e parte da Zona da Mata.

O aviso reforça previsão anterior do instituto, que indica um grande volume de chuvas para o Estado, com volumes que podem chegar a 100 milímetros em 24 horas.

Confira tendência de chuvas para Pernambuco nos próximos dias, de acordo com a Apac:

Sexta-feira (7)

Região Metropolitana - Moderada a forte

Mata Norte - Moderada a forte

Mata Sul - Moderada a forte

Agreste - Moderada

Sertão - Fraca

Sábado (8)

Região Metropolitana - Moderada a forte

Mata Norte - Moderada a forte

Mata Sul - Moderada a forte

Agreste - Moderada

Sertão - Fraca a moderada

Domingo (9)

Região Metropolitana - Moderada

Mata Norte - Moderada

Mata Sul - Moderada

Agreste - Fraca a moderada

Sertão - Fraca

Veja também

companhias aéreas Transporte aéreo mundial se aproxima em maio de níveis pré-pandemia