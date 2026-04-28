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Chuvas em Pernambuco Apac emite alerta de chuva moderada a forte em Fernando de Noronha O alerta laranja vale para a noite desta terça-feira (28) e para toda a quarta-feira (29)

A Agência Pernambucana de Águas e Clima (Apac) emitiu um alerta laranja, com estado de atenção, de chuva moderada a forte, para Fernando de Noronha.

Os avisos são válidos para a noite desta terça-feira (28) e ao longo desta quarta-feira (29).

O arquipélago sofreu com fortes chuvas durante o final de semana. De acordo com o painel de monitoramento da Apac, choveu um volume de 124,4 mm na ilha no período.

Entre domingo (26) e a manhã de segunda-feira (27), foram 109,6 mm.

Com isso, voos foram cancelados e provocaram atrasos no último domingo (26). A Dix Aeroportos, concessionária do aeroporto de Fernando de Noronha, precisou realocar cinco voos para o Recife.

Para a noite desta terça e ao longo de quarta-feira, a Dix Aeroportos informa que as operações seguirão funcionando normalmente.

“Em caso de ocorrerem fortes chuvas que propiciem condições meteorológicas adversas, que se materializem em teto baixo e significativa redução de visibilidade, serão adotadas medidas de restrição em conjunto com as companhias aéreas”, disse a administradora do aeroporto em entrevista à Folha de Pernambuco. “Reforçamos o compromisso com o cumprimento dos protocolos de segurança operacional para garantir a integridade dos passageiros.”

Acesso restrito

Além disso, por causa das condições climáticas, o Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICMBio) interditou o acesso à Praia do Sancho, à Baía dos Porcos e à trilha do Capim-Açu na segunda-feira (27). O bloqueio era válido até esta terça.

A reportagem entrou em contato com o ICMBio para saber se os locais voltarão a ser interditados após o alerta da Apac, mas, até o momento da publicação, não houve retorno.

Recomendações

O Inmet fornece algumas orientações para a população em caso de transtornos com as chuvas. Confira abaixo:

Em caso de rajadas de vento: (não se abrigue debaixo de árvores, pois há leve risco de queda e descargas elétricas e não estacione veículos próximos a torres de transmissão e placas de propaganda).

Evite usar aparelhos eletrônicos ligados à tomada.

Obtenha mais informações junto à Defesa Civil (telefone 199) e ao Corpo de Bombeiros (telefone 193).



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