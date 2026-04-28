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Chuvas em Pernambuco

Apac emite alerta de chuva moderada a forte em Fernando de Noronha

O alerta laranja vale para a noite desta terça-feira (28) e para toda a quarta-feira (29)

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Alerta laranja é válido até a quarta-feira (29)Alerta laranja é válido até a quarta-feira (29) - Foto: Freepik

A  Agência Pernambucana de Águas e Clima (Apac) emitiu um alerta laranja, com estado de atenção, de chuva moderada a forte, para Fernando de Noronha.

Os avisos são válidos para a noite desta terça-feira (28) e ao longo desta quarta-feira (29). 

O arquipélago sofreu com fortes chuvas durante o final de semana. De acordo com o painel de monitoramento da Apac, choveu um volume de 124,4 mm na ilha no período.

Entre domingo (26) e a manhã de segunda-feira (27), foram 109,6 mm. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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Com isso, voos foram cancelados e provocaram atrasos no último domingo (26). A Dix Aeroportos, concessionária do aeroporto de Fernando de Noronha, precisou realocar cinco voos para o Recife. 

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Para a noite desta terça e ao longo de quarta-feira, a Dix Aeroportos informa que as operações seguirão funcionando normalmente. 

“Em caso de ocorrerem fortes chuvas que propiciem condições meteorológicas adversas, que se materializem em teto baixo e significativa redução de visibilidade, serão adotadas medidas de restrição em conjunto com as companhias aéreas”, disse a administradora do aeroporto em entrevista à Folha de Pernambuco.

“Reforçamos o compromisso com o cumprimento dos protocolos de segurança operacional para garantir a integridade dos passageiros.”

Acesso restrito
Além disso, por causa das condições climáticas, o Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICMBio) interditou o acesso à Praia do Sancho, à Baía dos Porcos e à trilha do Capim-Açu na segunda-feira (27). O bloqueio era válido até esta terça.

A reportagem entrou em contato com o ICMBio para saber se os locais voltarão a ser interditados após o alerta da Apac, mas, até o momento da publicação, não houve retorno.

Recomendações
O Inmet fornece algumas orientações para a população em caso de transtornos com as chuvas. Confira abaixo:

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