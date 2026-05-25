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Chuvas em Pernambuco Apac emite alerta de chuva moderada na Região Metropolitana do Recife e Zona da Mata para terça (26) O alerta amarelo é válido para a madrugada e ao longo desta terça

A Agência Pernambucana de Águas e Clima (Apac) emitiu um alerta amarelo para a madrugada e ao longo desta terça-feira (26) na Região Metropolitana do Recife (RMR) e nas Zonas da Mata Norte e Sul.

A previsão indica pancadas de chuva de intensidade moderada, com acumulados entre 30 e 50 milímetros ao longo do dia.

Segundo a Apac, a atuação de uma confluência de ventos em baixos níveis da atmosfera favorece a formação de nuvens e aumenta as condições para chuva nessas regiões.

No Agreste, a expectativa é de chuva fraca a moderada. Já no Sertão, não há previsão de precipitação.

Chuvas registradas entre domingo (24) e segunda-feira (25)

Entre o domingo (24) e esta segunda-feira (25), diversos municípios pernambucanos registraram pancadas de chuva, com volumes superiores a 30 milímetros em algumas localidades.

O maior acumulado nas últimas 24 horas foi registrado em Rio Formoso, com 32,8 mm. Em seguida aparecem Tamandaré (29,8 mm), Barreiros (25,99 mm), Itapissuma (25,8 mm) e Bonito (24,2 mm).

Na Região Metropolitana do Recife, Itapissuma apresentou o maior volume de chuva. Também houve registros de precipitação no Recife, Olinda, Jaboatão dos Guararapes, Ipojuca e Cabo de Santo Agostinho. Os dados são do Painel de Monitoramento da Apac e foram acessados às 19h56.

Inmet também emite alerta amarelo

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) também emitiu alerta amarelo de “perigo potencial” para chuvas na RMR, Zona da Mata e Agreste.

De acordo com o órgão, a previsão é de chuva entre 20 e 30 milímetros por hora, podendo chegar a 50 milímetros por dia. Há ainda baixo risco de alagamentos e pequenos deslizamentos em áreas vulneráveis.

O Inmet também fornece orientações para a população em dias de chuva. Confira abaixo:

Evite enfrentar o mau tempo.

Observe alteração nas encostas.

Evite usar aparelhos eletrônicos ligados à tomada.

Obtenha mais informações junto à Defesa Civil (telefone 199) e ao Corpo de Bombeiros (telefone 193).

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