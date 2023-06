A- A+

A Agência Pernambucana de Águas e Clima (Apac) emitiu alerta de chuvas moderadas para a Zona da Mata Norte do Estado, na tarde desta sexta-feira (16). O aviso meteorológico é válido até o começo da noite de sábado (17).

De acordo com a agência, a previsão do tempo indica que há um sistema meteorológico chamado Distúrbio Ondulatório de Leste (DOL) em ação no Oceano Atlântico, que se desloca para áreas mais ao norte, nos estados da Paraíba e do Rio Grande do Norte, onde as chuvas podem ser mais fortes.

A proximidade do DOL deverá induzir precipitações de intensidade moderada nas áreas ao norte do Estado, principalmente na Mata Norte.

O alerta meteorológico é de nível amarelo, de estado de observação, quando o acumulado de chuvas deve se concentrar na faixa dos 30 a 50 mm por dia.

Segundo a Apac, por causa da ação do DOL, um "conjunto de modelos e ferramentas indicam baixa probabilidade de ocorrência de chuva forte em Pernambuco". A sala de situação da agência, no entanto, segue monitorando o seu deslocamento.

"A previsão do tempo indica que a intensidade deve reduzir gradualmente de norte para sul. Por isto, na região da Mata Norte, as chuvas podem ser com intensidade moderadas, na Região Metropolitana do Recife de fraca a moderada e as demais regiões, chuvas isoladas", explicou a Apac, em comunicado, no qual reforçou que:

"Há possibilidade de chuvas em toda a região do litoral (RMR e Zona da Mata), porém com intensidade menor".

A Apac ressalta a importância de acompanhar as atualizações da previsão, e, caso necessário, novos avisos podem ser emitidos.

Tendência para domingo

A tendência de chuvas da Apac, com dados atualizados às 10h desta sexta-feira (16), aponta para a ocorrência de chuvas moderadas, entre 30 e 50 mm, na Região Metropolitana do Recife e Zona da Mata Norte no domingo (18).

Veja também

INFECÇÃO Febre maculosa: São Paulo confirma dois novos casos