chuvas em pernambuco Apac emite alerta de chuva moderada para Região Metropolitana do Recife e Zonas da Mata Norte e Sul O Aviso, de nível amarelo, é válido para esta noite e para o período da manhã deste domingo (26).

A Agência Pernambucana de Águas e Clima (Apac) emitiu, no fim da tarde deste sábado (25), um alerta de chuvas para a Região Metropolitana do Recife (RMR) e Zonas da Mata Norte e Sul.



O Aviso, de nível amarelo - que indica estado de observação para risco moderado e pancadas de intensidade moderada a pontualmente forte - é válido para esta noite e para o período da manhã deste domingo (26).

Segundo a Apac, um distúrbio de leste está se aproximando das mesorregiões do Litoral, gerando maiores acumulados de chuva nas áreas.



Para o Agreste e Sertão, também há previsão de chuva no período da tarde e noite do domingo, mas sem necessidade de aviso meteorológico, segundo informou a Apac.

