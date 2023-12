Apac emite alerta de chuva para quatro regiões de Pernambuco; aviso vale até quarta-feira (20)

A- A+

A Agência Pernambucana de Águas e Clima (Apac) emitiu alerta amarelo de chuvas nesta terça-feira (19). Segundo a agência, o aviso vale para a Região Metropolitana do Recife (RMR), Zona da Mata Norte, Zona da Mata Sul e Agreste do Estado.

"A atuação de um Vórtice Ciclônico de Altos Níveis (VCAN), associado à umidade em baixos níveis, está provocando chuva em todo o Estado de Pernambuco", explicou a agência.

A Apac também prevê que a chuva deve se estender até esta quarta-feira (20). Segundo a prefeitura da capital pernambucana, o acumulado chega a 24,6 mm nas 24 horas contadas até 8h, sendo 19,5 mm na última hora do período.

Vídeos compartilhados em redes sociais mostram pontos de alagamento no Recife. O painel do Centro de Operações do Recife (COP) indica 240 trechos da cidade com acúmulo de água. O Recife foi colocado em estágio de mobilização. O nível da maré está subindo e deve chegar a 1,9m às 9h21, tendo baixa às 15h30, com 0,7m. e uma nova alta, de 2,0m às 21h40.

Os maiores acumulados de chuvas entre 1h e 7h desta terça-feira foram registrados em Itapissuma (34 mm), Jaboatão dos Guararapes (21 mm) e Chã de Alegria (19 mm).

"É importante acompanhar as atualizações da previsão", acrescentou a Apac.

