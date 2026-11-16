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CHUVAS NO INTERIOR Apac emite alerta de chuva para Sertão e Agreste de Pernambuco; veja onde mais choveu no estado Chuvas ocorrem pela permanência de condições de instabilidade devido ao calor e à umidade nas regiões, segundo a Apac

Cidades do Sertão e do Agreste de Pernambuco podem ter chuvas moderadas a pontualmente fortes até o fim da tarde desta segunda-feira (16). É o que diz alerta de Agência Pernambucana de Águas e Clima (Apac) emitido na noite de domingo (15).

Em Petrolina, segundo o monitoramento em tempo real da agência, choveu 87 mm nas 24 horas contabilizadas até 7h15 desta segunda-feira na estação Cemaden. Na cidade, foram registrados diversos pontos de alagamento.

Em Solidão, o acumulado foi de 48 mm. E em Afogados da Ingazeira, 44 mm [veja mais números no final do texto].

De acordo com a Apac, as chuvas nas regiões, que enfrentavam altas temperaturas e baixa umidade do ar nos últimos dias, ocorrem pela permanência de condições de instabilidade devido ao calor e à umidade.

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As chuvas, acrescenta a Apac, podem vir acompanhadas de ventos fortes, raios e trovões.

Locais onde mais choveu em Pernambuco nas últimas 24 horas

Petrolina (Cemaden) - 87,2 mm

Petrolina (Gersino Coelho) - 62,2 mm

Solidão - 48,04 mm

Afogados da Ingazeira - 44 mm

Iguaracy - 42,11 mm

Santa Terezinha - 32,07 mm

Tabira (Praça de Jureminha) - 32 mm

Petrolândia - 30,31 mm

Tabira (Cemaden) - 29,4 mm

Tabira (Quadra Poliesportiva) - 28,8 mm

* dados atualizados às 8h15 de 16/11/2026

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