Apac emite alerta de chuvas em regiões de Pernambuco, válido até este domingo (21)

A Agência Pernambucana de Águas e Clima (Apac), emitiu neste sábado (20), alerta de chuvas com intensidade moderada - e localmente forte - a partir de hoje, para Mata Norte e Mata Sul do Estado.

Além destas regiões, a Região Metropolitana do Recife (RMR) e Fernando de Noronha também estão inseridas no alerta emitido pela Agência, com validade até este domingo (21).

Ainda segundo a Apac, uma Zona de Convergência (Zcit) em associação a um Cavado em baixos níveis têm favorecido a ocorrência de nuvens convectivas em parte de Pernambuco, em especial na RMR e Zona da Mata.



ALERTA AMARELO

Além do aviso meterológico emitido pela Apac, a Prefeitura do Recife, através das Redes Sociais, emitiu alerta ''Estágio de Atenção' para a cidade, tendo em vista a ocorrência de chuvas neste neste sábado (20).



De acordo com o Centro de Operações do Recife (COP),



Identificamos algumas ocorrências por causa das chuvas, como alagamentos e a possibilidade de deslizamentos. Dependendo de onde você esteja, sua rotina pode ser impactada. Nossas equipes estão trabalhando para reverter a situação.



Em caso de necessidade, o contato da Defesa Civil do Recife pode ser feito por meio do telefone 0800.081.3400 - em funcionamento 24h e com ligação gratuita.

