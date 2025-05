Apac emite alerta de chuvas moderadas a fortes em Pernambuco a partir da noite desta terça (20)

A- A+

A Agência Pernambucana de Águas e Climas (Apac) emitiu, no início da noite desta terça-feira (20), um alerta de nível laranja válido para quase todo o estado de Pernambuco.

De acordo com o comunicado, pancadas de chuva com intensidade moderada a forte deverão atingir as seguintes regiões do estado:

Região Metropolitana do Recife;

Zona da Mata Norte;

Zona da Mata Sul;

Agreste.

Além disso, pancadas de chuva com intensidade moderada e pontualmente forte deverão atingir o Sertão de Pernambuco.

Segundo a Apac, o alerta é válido até a manhã desta quarta-feira (21).

Veja o comunicado enviado pela Apac:

