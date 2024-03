Apac emite alerta de chuvas moderadas a fortes para a RMR e Zonas da Mata de Pernambuco

A- A+

A Agência Pernambucana de Águas e Clima (Apac) informou no início da noite desta sexta-feira (29) que a Região Metropolitana do Recife (RMR) e as Zonas da Mata Norte e Sul de Pernambuco estão em estado de atenção por conta da possibilidade da incidência de chuvas entre fortes e moderadas nas regiões durante a noite desta sexta e a manhã do sábado (30).

De acordo com o comunicado, as condições atmosféricas indicam que a instabilidade associada ao fenômeno meteorológico Zona de Convergência Intertropical (ZCIT) deverão favorecer a chuva.

O estado de atenção é o segundo na escala da Apac que também conta com o estado de observação, considerado mais leve, e o estado de alerta, nível que exige um maior cuidado.

Como o fenômeno favorece a formação de nuvens de grande desenvolvimento vertical, a Apac alerta para a possibilidade de ocorrência de raios, trovões e ventos fortes nessas regiões.

Segundo a Agência, parte do sistema já favoreceu a chuva de forma isolada na Mata Norte durante esta sexta-feira (29). O estado de atenção seguirá durante o restante da noite e pela manhã do sábado (30). O mesmo vale para a RMR e para a Zona da Mata Sul.

Já para o Agreste, a Apac definiu o nível de observação com chuvas dentro do volume esperado para o período do ano.

