Apac emite alerta de chuvas moderadas a fortes para RMR, Zona da Mata e Agreste de Pernambuco

A Agência Pernambucana de Águas e Clima (Apac) emitiu, no final da manhã desta quarta-feira (15), um alerta para pancadas de chuvas com intensidade moderada a forte para a Região Metropolitana do Recife, Zonas da Mata Norte e Sul e Agreste do Estado. O alerta é válido até 23h desta quinta-feira (16)

Segundo a agência, um Distúrbio Ondulatório de Leste (DOL) se aproxima do Agreste a partir da tarde desta quarta-feira. Esse sistema deve se deslocar posteriormente para o Litoral pernambucano.

A maior probabilidade de chuvas é para o período da madrugada, com acumulados ao longo da quinta-feira.

Continua válido o aviso meteorológico emitido para o Sertão, onde atua uma Zona de Convergência Intertropical (ZCIT).

O aviso é de estado de atenção, de nível laranja, o segundo na escala de três graus de severidade.

Avisos meteorológicos

Estado de observação (nível amarelo)

Chuva prevista ou observada com intensidade moderada, com menor probabilidade de causar impactos.



Estado de atenção (nível laranja)

Previsão de condição significativa dos fenômenos meteorológicos com risco moderado a alto e com potencial severo.



Estado de alerta (nível vermelho)

Previsão de condição extrema dos fenômenos meteorológicos com risco muito alto e intensidade excepcional.

