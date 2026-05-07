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Chuvas em Pernambuco

Apac emite alerta de chuvas moderadas a pontualmente fortes na RMR e Zonas da Mata Norte e Sul

Alerta é válido a partir da noite desta quinta (7) e ao longo da sexta-feira (8)

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precipitações serão provocadas pelo Distúrbio Ondulatório de Leste (DOL)precipitações serão provocadas pelo Distúrbio Ondulatório de Leste (DOL) - Foto: Arthur Mota/Arquivo Folha de Pernambuco

Chuvas moderadas a pontualmente fortes devem atingir a Região Metropolitana do Recife (RMR) e Zonas da Mata Norte e Sul de Pernambuco a partir da noite desta quinta (7) e ao longo da sexta-feira (8).

A previsão é da Agência Pernambucana de Águas e Clima (Apac), que emitiu um alerta amarelo para as regiões citadas.

As precipitações serão provocadas pelo Distúrbio Ondulatório de Leste (DOL) e potencializadas pela umidade oriunda da Zona de Convergência Intertropical (ZCIT).

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Um post compartilhado por APAC (@apac_oficial)

Um alerta laranja, de "estado de atenção", também foi emitido para Fernando de Noronha, indicando pancadas de chuva de moderada a forte nesta quinta e sexta.

Segundo a Apac, em Noronha, o sistema meteorológico ZCIT deixará o tempo nublado e provocará as precipitações no arquipélago.

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Inmet reforça possibilidade de chuvas
Além da Apac, o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), também emitiu um alerta amarelo válido a partir das 15h desta quinta-feira (7).

Inmet divulga alerta de chuvas para Pernambuco | Foto: Inmet/Reprodução

O comunicado indica precipitações de até 50 milímetros ao longo do dia, e ventos intensos de até 60 quilômetros por hora, para a RMR, Agreste e Mata pernambucana.

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