alerta amarelo Apac emite alerta de chuvas moderadas para Mata Sul e RMR até esta quarta-feira (1°) De acordo com a agência, a "atuação de um canal de umidade deverá favorecer a ocorrência de pancadas de chuvas"

A Agência Pernambucana de Águas e Clima (Apac) divulgou, no fim da tarde desta terça-feira (30), um alerta amarelo, de Estado de Observação, para a Zona da Mata Sul do estado e Região Metropolitana do Recife (RMR).

Segundo o aviso, chuvas de intensidade moderada são esperadas para as regiões até a manhã da quarta-feira (1°).

De acordo com a Apac, a "atuação de um canal de umidade deverá favorecer a ocorrência de pancadas de chuvas".

As precipitações já ocorrem a partir da noite desta terça.

Outubro chuvoso

Mais cedo, durante a manhã, previsão da Apac mostrou que o mês de outubro deve se iniciar com chuvas em Pernambuco.

Segundo publicação da agência, essas regiões podem ter chuvas de 10 a 30 milímetros, na quarta-feira (1º) e na quinta-feira (2).

O modelo de previsão mostra também que nos dias seguintes, entre sexta-feira (3) e domingo (5), as chuvas na RMR, Matas Norte e Sul e Agreste devem ser fracas, de 2 a 10 milímetros.

No Sertão, não há previsão de chuvas nesses cinco dias.

